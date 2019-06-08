الإخوان المسلمين : حفتر يعتدي على حكومة شرعية وسط صمت دولي

ليبيا – دان حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من قبل البرلمان في بيان له قصف القوات المسلحة لأهداف عسكرية بالقسم العسكري من مطار معيتيقة الدولي .

الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إعتبر في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد أن هذا القصف ” عدوان ” على حكومة شرعية يعترف بها العالم كممثل وحيد للدولة الليبية ، مضيفاً بأن هذا القصف يعد مخالفة صارخة لكل الأعراف والقوانين الدولية .

وإدعى البيان بأن القوات المسلحة استهدفت المستشفيات والأحياء السكنية في طرابلس بالأسلحة الثقيلة تسببت في قتل وجرح وتشريد وترويع عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء حسب زعمهم.

وأضاف :” إن استمرار هذه الانتهاكات وسط صمت المجتمع الدولي عما يجري ودون أدنى إدانة منه يعتبر سابقة خطيرة تأتي على ما تبقى من مصداقيته وثقة الليبيين في مدى جديته في مناصرته لقضايا حقوق الإنسان واحترام القوانين والمواثيق الدولية”.

وأعرب الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ختام بيانه عن رفضه لهذه الممارسات ، مذكراً المجتمع الدولي بضرورة خروجه عن صمته وصونه للقانون الإنساني وضرورة العمل على ملاحقة كافة مرتكبي الجرائم الإنسانية وتقديمهم للعدالة بحسب نص البيان.

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