صحة المؤقتة تتفقد سير عمل مستشفى الجلاء ومركز الكلى

تفقدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الأوضاع في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، ومركز خدمات الكلى بمدينة بنغازي، للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطباء والتمريض.

وخلال جولة ميدانية اطلع مدير الإدارة، نوري الفسي، والوفد المرافق له على سير العمل بهذين المرفقين، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة، بالإشراف والتفتيش والمتابعة المستمرة لكل المؤسسات والقطاعات الصحية، وتقويم أي أخطاء بها.

وقال الفسي إن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات، بما يضمن الكفاءة العالية، والسلامة، والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

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