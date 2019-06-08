الكهرباء: ارتفاع درجات الحرارة سببت في توزيع الأحمال

افادت الشركة العامة للكهرباء أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بسبب اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف التي تعد من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء.

بالإضافة إلى توقف الوحدتين الغازية الثانية والبخارية الأولى بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة مما تسبب في فقد ما قيمته 270 ميجاوات، وتوقف الوحدة الثالثة بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 90 ميجاوات بسبب عطل فني وكذلك ضعف أداء الشبكة الكهربائية نتيجة تعرض بعض الخطوط الرئيسة المهمة لنقل الطاقة بسبب الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس ما أدى إلى وجود عجز في كمية الطلب على الطاقة الكهربائية مما اضطرت الشركة إلى عملية اللجوء لبرنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة.

وطمأنت الشركة المواطنين بأنها تعمل جاهدة من أجل تخفيف المعاناة ومن المتوقع دخول الوحدة الرابعة في محطة الخمس بقدرة 140 ميجاوات في اليومين القادمين وكذلك عودة الوحدة الثالثة في محطة جنوب طرابلس الغازية للخدمة الأمر الذي سيقلل من قيمة العجز الحاصل في الشبكة العامة .

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