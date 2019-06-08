شركة مليتة تنجح في استرجاع أنابيب عالقة ببئر في حقل بحر السلام

نجحت شركة مليتة للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في القيام بعملية اصطياد، لاسترجاع أنابيب الإنتاج العالقة بالبئر – سي إي صفر اثنين – الكائن في بحر السلام، أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في ليبيا.

وقام بهذه العملية التي استمرت على مدار أربعة وعشرين يوما فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليتة، وذلك بالتنسيق مع عدد من المهندسين المختصين، وفرق الإدارة بكل من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقد وفرت هذه العملية الهندسية المعقدة على الشركة تكاليف تغيير مسار البئر، وحفر مقطع جانبي، تقدر بنحو ثلاثة وعشرين مليون دولار أمريكي.

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