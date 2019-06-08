سلامة يطالب بهدنة إنسانية عاجلة

جدد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة للحرب الدائرة في ضواحي طرابلس.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سلامة لمدرسة أبو ذر الغفاري التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات المسلحة، وفق صفحة البعثة في “فيسبوك”.

وقالت البعثة إن زيارة سلامة تأتي في إطار تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس

وطالب سلامة بزيادة الدعم المقدم للنازحين، وأثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم النازحين.

ووفق آخر إحصائية لمفوضية الأمم المُتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، فقد بلغ عدد النازحين جراء الاشتباكات أكثر من 90 ألف شخص، مبينة أن وجهات النازحين غالبا ما تكون داخلية، بما في ذلك الملاجئ الجماعية القريبة من مناطق الاشتباكات.

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