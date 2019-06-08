اخبار ليبيا الان

تكاتف الليبيين يخفف معاناة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل مظاهر تكاتف الليبيين في كل محنة كعادتهم منذ أن ضاق حالهم، وظهرت هذه المواقف جليا بعد السيول القوية التي شهدتها مدينة غات قبل أيام.

وكان آخر هذه المظاهر حملة تبرعات قادها شباب مدن الجميل ورقدالين وزلطن والعسة، انطلقت الخميس باتجاه المدينة المنكوبة.

وتضمنت التبرعات مياه شرب، ومواد غذائية، وحليب أطفال وبعض الملابس، دون إسهام من أي جهات حكومية.

يشار إلى أن العشرات من المناطق والمدن الليبية سارعت بإرسال شُحنات إغاثة لمُساندة أهالي المنطقة الذين باتوا بأمس الحاجة للمساعدة.

وقال عضو لجنة الطوارئ والأزمة في غات حسن عيسى في تصريحات سابقة لـ”218″، إن أعداد النازحين تتزايد بشكل مُتسارع بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في منسوب المياه بأودية جنوب غرب غات.

وأشار عيسى إلى أن اللجنة بحاجة إلى قوارب للوصول إلى العائلات العالقة داخل منازلها المُحاصرة بالمياه لإنقاذها، مُبيناً وجود قرى لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليها حتى الآن ولا يُعرف مصير قاطنيها وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك