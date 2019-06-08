تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انقشاعًا تدريجيًا للسحب الممطرة من على مناطق الجنوب الغربي مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدواخل، بينما تبقى معتدلة نسبيًا على المناطق الساحلية.

حيث ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على مناطق رأس أجدير حتى رأس لانوف وسهل الجفارة وجبل نفوسة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30- 33)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35- 40)مْ على الدواخل ولا تتجاوز هذا اليوم ( 28) مْ على سرت.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومراده ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-29)مْ على المناطق الساحلية وما بين (32-37)مْ على الدواخل.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على غات ومناطق أقصى الجنوب الغربي وتبدأ في الانقشاع تدريجيا من على هذه المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 36- 42)مْ.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (36- 39)مْ.

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