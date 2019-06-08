بعد انتقادات دولية .. سلامة يزور مراكز إيواء المهاجرين بطرابلس

العنوان_طرابلس

قام الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بزيارة مدرسة ” أحمد بن شتوان ” التي تستقبل مهاجرين نزحوا من مناطق الاقتتال في طرابلس واطلع على حاجاتهم وعلى عمل وكالات الأمم المتحدة في المدرسة.

وأثنى الممثل الخاص على جهد خلية الأزمة وسلطات بلدية طرابلس المركز والهلال الأحمر في تقديم الدعم وحث جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة النازحين طوعيا إلى بلادهم.

واضاف سلامة: “أود في هذه المناسبة أن اشكر كرم الشعب الليبي الذي استقبل هؤلاء الأخوة في الإنسانية من بلدان أخرى كما استقبل الليبيين أنفسهم واعتنى بهم وهذا يشير إلى طيبة وإلى كرم يهنأ عليه الشعب الليبي وبالذات أهالي طرابلس.”

يشار إلى أن تقارير أصدرتها منظمات دولية كانت قد انتقدت الظروف التي يحتجز فيها المهاجرين في مراكز غيواء بالمنطقة الغربية على مدار الأيام الماضية .

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