“طرح الأحمال” يعود ليُنغص على الليبيين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة برنامج طرح الأحمال بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له الشبكة العامة، وتعرّضها لأكثر من عطل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشركة أن تدهور أداء الشبكة جاء بسبب ازدياد الطلب على التيار الكهربائي مُؤخراً نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووتوقف الوحدة الثالثة بمحطة جنوب طرابلس وخروج وحدتين تتبعان محطة الزاوية عن العمل.

وبيّنت شركة الكهرباء في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنها لجأت إلى برنامج طرح الأحمال للمُحافظة على سلامة الشبكة واستقرارها على المدى البعيد.

وطمأنت الشركة المُواطنين بأن إمدادات الشبكة قد تتحسّن قريباً لاحتمال دخول الوحدة الرابعة من محطة الخمس بقدرة 140 ميغاوات خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالإضافة إلى عملها على إعادة الوحدة الثالثة التابعة لمحطة جنوب طرابلس الغازية.

وشددت الشركة على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة الحرجة، مُؤكدة أنه لا يقل أهمية عن الماء الذي يُعتبر عصب الحياة.

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