اللواء مادي: مليشيات تحاول الحفاظ على أماكنها للخروج بحل أو حوار سلمي

كشف آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء إدريس مادي، عن تقدم وحدات الجيش اليوم، بعد الضربات الأخيرة لسلاح الجو.

اللواء مادي أكد في تصريح خاص لصحيفة المرصد، أنه تم استنزاف مسلحي الوفاق خلال هذه الفترة، وتدمير قوتهم الحقيقية على أرض الواقع.

وأضاف اللواء مادي، أن من وصفهم بالمليشيات تحاول الآن الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأماكن التي تسيطر عليها، للخروج بحل أو حوار سلمي نتيجة استنزافها من قبل القوات المسلحة، مشيرا إلى أن من يبحث عن الضمانات والحوار هي مدينة مصراتة، وذلك عن طريق اتصال قياداتها مع العديد من الأطراف، حسب قوله.

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