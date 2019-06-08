سلامة يطالب بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة دعم النازحين في طرابلس

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم، بهدنة إنسانية عاجلة، وزيادة الدعم المقدم إلى النازحين في طرابلس.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى مدرسة أبو ذر الغفاري، التي تستقبل نازحين جراء الاشتباكات في طرابلس، حيث أثنى سلامة على جهود بلدية حي الأندلس، وخلية الأزمة، والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم النازحين في هذه المحنة.

وقالت البعثة الأممية إن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين.

كما زار المبعوث الأممي، غسان سلامة، مدرسة أحمد بن شتوان، التي تستقبل مهاجرين نزحوا من مناطق القتال في مدينة طرابلس، للاطلاع على حاجاتهم، وعمل وكالات الأمم المتحدة في المدرسة.

وحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم، فقد أثنى سلامة على جهود خلية الأزمة، وبلدية طرابلس المركز، والهلال الأحمر في تقديم الدعم، حاثا جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة المهاجرين غير القانونيين طوعيا إلى بلادهم.

وقال سلامة، أود أن أشكر كرم الشعب الليبي الذي استقبل هؤلاء الإخوة في الإنسانية من بلدان أخرى، كما استقبل الليبيين أنفسهم واعتنى بهم، حسبما أفادت به البعثة.

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