إغاثات دولية لحث أوروبا على دعم المهاجرين في ليبيا

نددت الأمم المتحدة بالظروف “المروعة” في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، بعد معاناة المئات من الجوع بسبب قلة حصص الطعام، بينما فقد آخرون على ما يبدو.

من جانبها، حثت وكالة اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الاتحاد الأوروبي على التحرك العاجل لمساعدة المهاجرين الفارين من ليبيا، أو العالقين في مراكز احتجاز هناك.

كما دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، “لمزيد من السرعة في الاستجابة” لتحديات ليبيا.

