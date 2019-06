محاولات داعشية للتوسع في ليبيا.. فهل تنجح؟

نشرت صحيفة الشرق الأوسط، تقريرا نقلا تواجد داعش في ليبيا، أكدت فيه أن قيادات أمنية، ومجموعات من السكان المحليين، رصدت عناصر لتنظيم داعش يتجولون بسياراتهم ويلوحون براياته السوداء، في أكثر من مدينة جنوب ليبيا وغربها، فيما اعتبر مؤشراً إلى عودة وشيكة للتنظيم للتوسع مرة أخرى في ليبيا التي طُرد منها، مستغلاً استمرار المعارك العسكرية بين قوات «الجيش» وحكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس.

وقامت عناصر التنظيم بالمرور حول بلداتهم النائية في قلب الصحراء. وقال جبريل بوسنة الذي ينتمي إلى مدينة مرزق، إن «عدداً من المواطنين رصدوا بعض العناصر المسلحة يتوغلون بسيارات مدججة بالمدافع، وتعلوها رايات سوداء، داخل المدينة، لكنها سرعان ما غادرت المنطقة إلى الصحراء، وتركت المواطنين في حالة خوف شديد».

وأضاف بوسنة «نحن نعلم أن الجماعات الإرهابية، وأنها ستنتهز الفرصة للانقضاض على بلداتنا للقتل والسرقة كما حدث من قبل بسبب الأوضاع المفككة في بلادنا التي تسمح بعودة الدواعش إليها للثأر بعد هزيمتهم الأعوام الماضية في المدن التي أرادوا إقامة دولتهم المزعومة فيها مثل سرت ودرنة وبنغازي».

