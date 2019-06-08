مفوضية اللاجئين: الفيضانات تسببت في أضرار مادية جسيمة في غات

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الفيضانات التي اجتاحت بلدية غات، تسببت في أضرار مادية جسيمة، وأن سكان المنطقة البالغ عددهم عشرين ألف نسمة بحاجة إلى دعم إنساني، وتوفير المأوى والمواد الأساسية.

وأوضحت المفوضية أن العديد من الطرق الرئيسية تعطلت، فيما غمرت المياه مستشفى غات، وتسببت الأمطار كذلك في تعطيل شبكة الاتصالات لعدة أيام، كما تعرضت المنازل للدمار والمحاصيل للتلف في بعض المناطق، متوقعة هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم التحديات والمخاطر.

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