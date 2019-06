حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من عودة تنظيم “داعش، للظهور مرة أخرى في جنوب ليبيا.

وقال لو دريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط، اليوم السبت، “إذا انفلتت الأمور سيؤثر هذا الوضع الأمني على فرنسا، وربما نرى داعش مرة أخرى جنوب ليبيا”.

