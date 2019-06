مصدر عسكري يؤكد تقدم الجيش غرب طرابلس

أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن القوات بدأت تتقدم على محور طريق المطار غربي العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر لروسيا اليوم، أن قوات الجيش دمرت 3 آليات لقوات حكومة الوفاق وأجبرتها على التراجع، فيما تجري عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها قوات الوفاق.

وتخوض قوات تابعة “للجيش الوطني الليبي” وأخرى تابعة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج مواجهات مسلحة عنيفة في العاصمة طرابلس.

