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الليبيون بـ”السوشال ميديا”.. ملايين تتحرك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف تقرير مفصل أعده موقع “هوت سويت” الكندي، عن وجود 4 ملايين شخص في ليبيا ينشطون في عملاق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وموقع “هوت سويت” معني بمتابعة كثافة نشاطات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها في كافة أنحاء العالم.

وأشار التقرير المسمى بـ”داتا ريبورتال” إلى وجود أكثر من 300 ألف شخص في ليبيا ينشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وحوالي مليون بموقع “إنستغرام”.

يشار إلى أن ليبيا شهدت انفتاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد العام 2011 بعد زوال القيود التي كانت مفروضة إبان عهد نظام القذافي.

ولم يقتصر الانفتاح فقط على التسجيل في هذه الحسابات فحسب بل تعداه لمتابعة قضايا البلاد المهمة والإدلاء بالآراء المتباينة بشأنها.

ويعتمد الليبيون اليوم بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة موقع “فيسبوك” لمتابعة الأخبار والتطورات في البلاد، وبات لكل جهة حكومية أو خاصة صفحة لنشر الأخبار والنشاطات فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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