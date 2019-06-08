شركة الكهرباء تهيب بضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الذروة الصيفية

أهابت الشركة العامة للكهرباء اليوم، بالمواطنين والجهات العامة والخاصة، المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، والتعامل بشكل حضاري مع هذه المنفعة التي لا تقل أهمية عن الماء.

وقالت الشركة إن ارتفاع درجات الحرارة، والدخول في الذروة الصيفية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى توقف الوحدتين الغازية الثانية، والبخارية الأولى بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، ما تسبب في فقد مئتين وسبعين ميجاوات، وتوقف الوحدة الثالثة بمحطة جنوب طرابلس بسبب عطل فني، الأمر الذي اضطر الشركة إلى اللجوء إلى برنامج طرح الأحمال، للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة.

هذا وطمأنت الشركة كافة المواطنين بأنها تعمل جاهدة من أجل تخفيف المعاناة، ومحاولة تقليل العجز الحاصل على الشبكة.

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