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العريبي لـ218: خطة للتعامل مع أزمة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي عن وجود خطة من مراحل عديدة وضعتها “المؤقتة” من أجل التصدي للأزمة البيئية والإنسانية التي ضربت بأطنابها مدينة غات وأدت إلى تضرر السكان وتهدم البيوت بفعل السيول الجارفة والأمطار الغزيرة.

وقال العريبي في تصريح لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” إن الحكومة المؤقتة أقامت بالتنسيق والإشراف مع القيادة العامة للجيش الوطني، جسراً جوياً من بنغازي إلى غات، وكذلك جسراً برياً من سبها إلى غات من أجل إمداد المدينة وسكانها بقوافل غذائية وطبية تحوي سلعاً تموينية وأدوية.

وأوضح العريبي أن “المؤقتة” تقوم بمتابعة دورية للحالة في غات، كما أن لديها فريقاً للأزمة يعمل من قلب المدينة على توفير أماكن آمنة للمواطنين المتضررين.

ونفى العريبي وجود أي تعاون أو تنسيق بين الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قائلاً إن الأرقام التي أصدرها الرئاسي هي مجرد فقاعات إعلامية حيث لم يصل منها شيء إلى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن عديداً من المنظمات الإنسانية المحلية ومجالس بلدية وأصحاب مبادرات شخصية قد سيروا مجموعة من القوافل الإنسانية إلى المواطنين في مدينة غات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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