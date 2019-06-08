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الاشتباكات توقف برنامج صيانة الكهرباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى، إن الشركة تعمل بكل جهدها من أجل تخفيف معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد مصطفى، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، توقف برنامج الصيانة الذي تم تخصيصه الفترة الماضية وتم وضع ميزانية مستقلة له، جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في محيط العاصمة طرابلس بداية شهر إبريل الماضي.

وبيّن مصطفى أن هناك دوائر لنقل الطاقة تضررت بفعل الاشتباكات المسلحة، مطالباً المواطنين بترشيد الاستهلاك خصوصا في فترة الذروة لتقليص مدة طرح الأحمال.

وشهدت أحياء في طرابلس ومناطق أخرى انقطاعاً في التيار الكهربائي وصل حد الانقطاع ثلاث مرات في اليوم ما أثار حنق المواطنين وقلقهم من تكرار عمليات الانقطاع خصوصاً في فصل الصيف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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