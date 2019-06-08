الأمم المتحدة ترسل مواد غذائية وصحية لسكان مدينة غات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت الأمم المتحدة إنها توفر بالتعاون مع شركائها في المجال الإنساني، المياه النظيفة والغذاء والأدوية ومواد الطوارئ الأساسية لسكان مدينة غات المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت البلدية .

وأكد منسق الشؤون الإنسانية لدى ليبيا، عبد الرحمن غندور، أن فرق الاستجابة تقدم المزيد من المساعدة للسلطات ولجان الطوارئ في المواقع المتضررة .

غندور شدد على أن هذه الفرق على أهبة الاستعداد لدعم الاستجابة الوطنية عند الضرورة، لافتًا إلى أن الفيضانات أثرت على حوالي 20 ألف شخص، ونزح 2500 شخص إلى المناطق القريبة، وتم إنقاذ 500 شخص، فيما قتل 4 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وبدوره قال الهلال الأحمر الليبي، فرع غات، أنه رصد سقوط 12 منزلاً في وادي تازروك جنوب غات، بسبب استمرار الفيضانات على المدينة منذ ستة أيام.

وأضاف المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، في بيان له، أن 600 شخص يأويهم مخيم النازحين “غات” بمدرسة أسماء بنت أبي بكر، حتى الآن، بإشراف الهلال الأحمر.

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