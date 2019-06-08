تسليم الدفعة الأولى من شحنة المساعدات لبلدية غات

غات 08 يونيو 2019 (وال)- سلمت الهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي، الدفعة الأولى من شحنة المساعدات المدعومة من الحكومة الليبية المؤقتة لبلدية غات.

هذا وقد شملت الدفعة الأولى التي وصلت الخميس، مولدات كهـربائيـة عدد “3” بقوة “80 كيلو”، وعـدد “2” بقوة “100 كيلو”، لتشغـيل محطات آبــار مياه الشـرب.

كما تضمنت الشحنة التي استلمها مندوب فرع المنطقة الجنوبية بالهيأة الليبية للإغاثة ببلديـة غــات، عدد “5” مضخات لسحب المياه، وألحفة، وفُرُش. (وال- غات) هـ أ/ ر ت

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