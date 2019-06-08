مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع سبها يزور بلدية غات

غات 08 يونيو 2019 (وال)- زار مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع سبها خالد دربوك، بلدية غات للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت جراء السيول والفيضانات التي ضرب المدينة.

هذا وقد عقد مدير مركز الخبرة خلال الزيارة التي جاءت بناء على تكليف مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي، اجتماعًا بحضور وكيل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، وآمر المنطقة العسكرية أوباري – غات اللواء توفيق الشريف، ومدير مكتب الخبرة القضائية والبحوث غات، وعمداء بلديتي غات وأوباري.

وأطلع مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع سبها خالد دربوك على حجم الأضرار التي لحقت بمدينة غات، جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة، موضحًا أنه سيتم إحالة تقرير مفصل لمدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي بعد انتهاء الزيارة. (وال- غات) أ ف/ ر ت

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