مواطن يُسلّم “رأس تمثال” للشرطة السياحية

سلّم مواطن وابنه قطعة أثرية تتمثل في رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي، إلى إدارة فروع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الشرقية.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، السبت، إن المواطن ميلود عيسى وابنه “الجالي ميلود”، قاما بتسليم القطعة الأثرية بحضور مراقبة آثار شحات.

وأشار الجهاز إلى أن القطعة الأثرية هي عبارة عن “رأس تمثال للمؤلهة ديمتري تعود للعصر الإغريقي”، متوجها بالشكر للمواطن وابنه لحرصهما على حماية الآثار من النهب والتهريب.

يشار إلى أن الكثير من الآثار الليبية تم تهريبها إلى دول أوروبية ومجاورة في ظل غياب الأمن وانتشار الفوضى، فيما نجحت بعض الجهود في استعادة قطع أثرية وفنية.

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