سلامة يطالب بهدنة إنسانية عاجلة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين.

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم السبت لمدرسة أبا ذر الغفاري التي تستقبل نازحين جراء الاشتباكات الدائرة في طرابلس وماحولها منذ الرابع من أبريل الماضي.

سلامة أشاد – في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – بجهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم إخوانهم في هذه المحنة.

وأشارت البعثة، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.

وفي ذات الشأن، قام سلامة بزيارة مدرسة أحمد ابن شتوان للاطلاع على أحوال النازحين وعلى عمل وكالات الأمم المتحدة هناك.

واثني الممثل الخاص على جهد خلية الأزمة وسلطات بلدية طرابلس المركز والهلال الأحمر في تقديم الدعم وحث جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية أعادة النازحين طوعيا إلى بلادهم.

وأضاف الممثل الخاص: “أود في هذه المناسبة أن اشكر كرم الشعب الليبي الذي أستقبل هؤلاء الأخوة في الإنسانية من بلدان أخرى كما أستقبل الليبيين أنفسهم واعتنى بهم وهذا يشير إلى طيبة وإلى كرم يهنأ عليه الشعب الليبي وبالذات أهالي طرابلس.”

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