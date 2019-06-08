عمليات الكرامة : جماعة الإخوان تقوم بتجنيد المهاجرين غير الشرعيين للقتال في صفوف الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، تنظيم الإخوان الإرهابي المستتر بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بتجنيد المهاجرين غير الشرعيين للقتال في صفوفها.

وأضاف المركز في بيان مرئي له أن ماجلبه تنظيم الإخوان الإرهابي، المتستر بحكومة الصخيرات وعصاباتها الإجرامية، من أسلحة أو معدات أو مرتزقة سيتم القضاء عليها وسحقها ومهما جلبتم من تركيا وقطر داعمي الإرهاب، وارتكبتم من جرائم، وخالفتم من قوانين، ستحاسبون عليها، وبعد أن جلبتم المرتزقة لقتال قواتنا المسلحة”.

استهدفت قواتنا الجوية العربية الليبية , طائرة تركية مسيره بدون طيار ودمرتها بعد أن لاحقتها

بسم الله الرحمن الرحيم في ضربة قاسمة وثانية على التوالي . استهدفت قواتنا الجوية العربية الليبية , طائرة تركية مسيره بدون طيار ودمرتها بعد أن لاحقتها , والتي كانت تقوم بقصف مواقع مدنية , في المناطق المنتشرة فيها قواتنا المسلحة في العاصمة وماحولها , وهنا نؤكد , أن ماجلبه تنظيم الإخوان الإرهابي , المتستر بحكومة الصخيرات وعصاباتها الإجرامية , , من أسلحة , أو معدات , أو مرتزقة , سيتم القضاء عليها وسحقها , ومهما جلبتم من تركيا وقطر داعمي الإرهاب , وارتكبتم من جرائم , وخالفتم من قوانين , ستحاسبون عليها , وبعد أن جلبتم المرتزقة لقتال قواتنا المسلحة , ها أنتم تضيفون إلى سجلكم الإجرامي , تجنيد المهاجرين غير الشرعيين , لقتال قواتنا المسلحة ,بالإغراءات المادية أو الإجراءات ألقصريه , إن كل حلولكم لن تجديكم , ولن تغني عنكم شيئا , فكل أبناء وطننا قد أدركوا خبثكم , وعرف المواطن ألاعيبكم , فبعد بدأ قواتنا المسلحة في عملية تحرير العاصمة والمنطقة الغربية للقضاء عليكم ,إختفى طرح الأحمال , ولم يرتفع سعر الدولار , الى تسعة دينار كما كان , وهذه حلول يائسة لأنها فضحتكم , وفضحت ما تقومون به , وهكذا سيستمر فضحكم , حتى القضاء عليكم واجتثاثكم , من هذه الأرض الطاهرة ليبيا العظيمة , التي نريدها , بلد علم , وتقدم , وتقنية , نريدها دولة مؤسسات , خالية من الإرهاب والإرهابيين , ينعم فيها كل مواطن بالعيش الكريم . جيشكم لن يخذلكم جيشكم طوق النجاة . المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة .

Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Friday, June 7, 2019

وتابع البيان: ” تضيفون إلى سجلكم الإجرامي، تجنيد المهاجرين غير الشرعيين ، لقتال قواتنا المسلحة، بالإغراءات المادية أو الإجراءات ألقصريه، إن كل حلولكم لن تجديكم , ولن تغني عنكم شيئا”.

وأكد أن أبناء الشعب الليبي “قد أدركوا خبثكم ، وعرف المواطن ألاعيبكم، فبعد بدأ قواتنا المسلحة في عملية تحرير العاصمة والمنطقة الغربية للقضاء عليكم ، اختفى طرح الأحمال، ولم يرتفع سعر الدولار ، إلى تسعة دينار كما كان ، وهذه حلول يائسة لأنها فضحتكم، وفضحت ما تقومون به”.

وشدد على القضاء عليهم واجتثاثهم، من هذه الأرض الطاهرة ليبيا العظيمة.

وقال إن السلاح الجوي استطاع إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار ودمرها لاحقا، والتي كانت تقصف مواقع المدينة في المناطق المنتشرة فيها “القوات المسلحة”، في العاصمة وماحولها.

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