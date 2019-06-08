الخطوط الليبية تستلم 4 طائرات أيرباص الأسبوع المقبل

العنوان_طرابلس

كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية المُكلف، فضيل الكاسح، أن الشركة ستتسلم 4 طائرات إيرباص جديدة فور الانتهاء من إجراءات استلام مجلس الإدارة الجديد وتوحيد مجلس إدارة الشركة.

وأشار الكاسح إلى اجتماع من المُنتظر أن يُعقد بمقر وزارة الداخلية التابعة للحكومة المُؤقتة وسيضم إدارة شركة الخطوط الليبية ومسؤولين من الوزارة لبحث آلية تمكينه من استلام مقر الخطوط الليبية في بنغازي.

وحول تفاصيل صفقة طائرات إيرباص الجديدة، أوضح فضيل أن تاريخ تعاقد ليبيا مع الشركة للحصول عليها يعود للعام 2008، وتنص على شراء 4 طائرت إيرباص “أي 350″، على أن يتم تسليمها عام 2018، ما يُشير إلى وجود تأخير لم يكشف الكاسح عن أسبابه.

وأكد الكاسح أن لا علم له حتى الآن بقيمة العقد، لافتاً إلى أن شركة إيرباص أوقفت إنتاج “أي 350” في الوقت الحالي وسيتم استبدالها بطائرات جديدة ربما تكون من طراز إيرباص إي330 أو 320 أو 321 الجديدة.

يُشار إلى أن أسطول شركة الخطوط الجوية الليبية يضم طائرتين من طراز إي320 تعمل واحدة في بنغازي، بينما الأخرى تحت الصيانة، ومن المُتوقع أن تدخل العمل الأسبوع المقبل، إضافة إلى 3 طائرات إيرباص إي 330 واحدة منها معطلة، وطائرة واحدة من طراز “إيرباص سي آر جي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية