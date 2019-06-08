سلامة يطالب بهدنة إنسانية عاجلة في طرابلس

قام المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بزيارة لمدرسة ابو ذر الغفاري التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس وذلك في إطار تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة طالب بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم للنازحين كما اثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم إخوانهم في هذه المحنة.

ويخوض الجيش منذ الرابع من شهر أبريل الماضي اشتباكات مسلحة مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس والتي أدت إلى سقوط 607 قتيل، بينهم 40 مدنياً ، و 3261 جريحًا ، من بينهم 117 مدنياً.

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