غمرت المياه مستشفى غات، وتسببت الأمطار في تعطيل شبكة الاتصالات لعدة أيام، كما تعرضت المنازل للدمار والمحاصيل للتلف في بعض المناطق.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الفيضانات التي اجتاحت بلدية غات، تسببت في أضرار مادية جسيمة، وأن سكان المنطقة البالغ عددهم عشرين ألف نسمة بحاجة إلى دعم إنساني، وتوفير المأوى والمواد الأساسية.

The post هذه الأضرار التي سببها الفيضان في غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية