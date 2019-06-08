وزيرا خارجية المغرب وفرنسا يستعرضان الملف الليبي

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده تسعى لضمان استقرار المنطقة، واستقرار ليبيا، ولا يمكن أن تكون ليبيا أرضية لتسوية النزاعات، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في الرباط مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، حسبما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف بوريطة أن هناك تدخلات خارجية في الشأن الليبي، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات يعد مرحلة مهمة جدا، ويجب أن يطبق من قبل فرقاء الأزمة.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي، إن موقف بلاده واضح وثابت، بضرورة وقف إطلاق النار، دون الدخول في اتجاهات ضبابية، مشيرا إلى أنه إذا انفلتت الأمور في ليبيا فذلك سيؤثر على الوضع الأمني في المنطقة، وربما سيعود تنظيم داعش مرة أخرى إلى جنوب البلاد، بحسب الوكالة.

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