ليبي يفوز بجائزة أفضل موظف مبيعات في شركة عالمية

أعلنت شركة بيبسيكو العالمية اختيار الشاب الليبي مصطفى الأمير، كأفضل موظف مبيعات في الشركة، ومنحه جائزة “خاتم الرئيس الشرفي”.

ويتولى الأمير، منصب مدير إدارة المبيعات في شركة أفريقيا لتعبئة المشروبات المعبئ الحصري لـ(بيبسي) في ليبيا وتم اختياره لجهوده وإسهاماته المتميزة في نجاح “بيبسيكو” من بين 85 ألف مسؤول مبيعات للشركة حول العالم.

وجائزة الخاتم تعد أعلى جائزة سنوية تُمنح من رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو العالمية – المقر الرئيسي في بورشاس – نيويورك – أمريكا..ويتم اختيار المتوجين بها وفق عدد من المعايير المعتمدة من قبل الإدارة العليا والذين يشكلون ما نسبته 0.1% من رجال المبيعات المميزين من شركات بيبسي المنتشرة في أكثر من 200 دولة حول العالم.

يذكر أن (مصطفي الأمير) سيتم تتويجه ضمن حفل ضخم من قبل رئيس مجلس إدارة بيبسكو العالمية بولاية نيويورك وسيستلم خاتم الرئيس الشرفي الذهبي المنحوت بشعار شركة البيبسي مع عرض فيديو مرئي لأهم إنجازاته التي ساهمت في حصوله على هذه الجائزة.

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