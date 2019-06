نجحت دورية تابعة لحرس السواحل بقطاع طرابلس، من إنقاذ 22 مهاجرا غير قانوني بمنطقة حقل البوري، قبالة سواحل مدينة صبراتة.

وينتمي المهاجرون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب خشبي، حيث تم التوجه بهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، وتسليمهم لمركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

