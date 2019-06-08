ماذا قال سلامة بشأن دعم النازحين جراء الاشتباكات؟

قام المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بزيارة مدرسة احمد ابن شتوان التي تستقبل مهاجرين نزحوا من مناطق الاقتتال في العاصمة طرابلس واطلع على حاجاتهم وعلى عمل وكالات الأمم المتحدة في المدرسة.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة أثنى على جهد خلية الأزمة وسلطات بلدية طرابلس المركز والهلال الأحمر في تقديم الدعم وحث جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية أعادة النازحين طوعيا إلى بلادهم.

وقال سلامة “أود في هذه المناسبة أن اشكر كرم الشعب الليبي الذي استقبل هؤلاء الإخوة في الإنسانية من بلدان أخرى كما استقبل الليبيين أنفسهم واعتنى بهم وهذا يشير إلى طيبة وإلى كرم يهنأ عليه الشعب الليبي وبالذات أهالي طرابلس.”

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