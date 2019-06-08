السوق الموازية: العملات الدولية ترتفع أمام الدينار في أول تعاملاتها بعد العيد

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، في أول تعاملاتها بعد إجازة عيد الفطر، إذ زاد سعر صرف كل من العملة الأميركية والعملتين الأوروبية والبريطانية.

وحسب متعاملين بالسوق، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى نحو 4.40 دينار، مقابل 4.385 دينار سجلها الإثنين الماضي، وفق صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما زاد سعر صرف اليورو إلى 4.94 دينار، مقابل 4.87 دينار قبل إجازة العيد، وأيضًا صعد الاسترليني إلى 5.50 دينار، مقابل 5.49 دينار خلال الفترة نفسها.

كذلك ارتفع سعر صرف العملة التونسية إلى 1.46 دينار، مقابل 1.45 دينار، في حين لم تشهد الليرة التركية أية تغيرات خلال تلك الفترة، لتستقر عند 0.75 دينار.

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