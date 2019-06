كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية المُكلف، فضيل الكاسح، أن الشركة ستتسلم 4 طائرات إيرباص جديدة فور الانتهاء من إجراءات استلام مجلس الإدارة الجديد وتوحيد مجلس إدارة الشركة.

وأشار الكاسح إلى اجتماع من المُنتظر أن يُعقد بمقر وزارة الداخلية التابعة للحكومة المُؤقتة وسيضم إدارة شركة الخطوط الليبية ومسؤولين من الوزارة لبحث آلية تمكينه من استلام مقر الخطوط الليبية في بنغازي.

