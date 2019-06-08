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سمير شقوارة يحمّل سلامة مسؤولية توتر الأوضاع بطرابلس (فيديو)

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حمّل عضو المجلس البلدي حي الاندلس و الروائي الليبي سمير شقوارة ،اليوم السبت ،المبعوث الأممي غسان سلامة ،مسؤولية تواصل توتر الوضع الأمني و الانساني في طرابلس ،على خلفية العمليات العسكرية للجيش الليبي.
وقال شقوارة ،في حديثه مع غسان سلامة على هامش زيارة هذا الأخيرة إلى المنطقة ،إن البعثة الأممية لم تبد أي موقف من سقوط ابرياء في العمليات العسكرية التي يقودها حفتر ،مشيرا انه في النهار في البلدية و في الظهر فيامساعدة النازحين و في الليل يقاتل في الجبهات.


من جانبه طالب غسان سلامة ،بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم الى النازحين، كما اثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم اخوانهم في هذه المحنة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سلامة مسئول نعم عن كل ما حدث لانه لم يطلب من مجلس الامن تجميد مصرف ليبيا المركزى الذى يمول المليشيات الارهابية من ثروات الليبيين ويجب عليه فورا تحويل عائدات النفط الى صندوق تابع للامم المتحدة يتولى الصرف بنفسه مع تحويل المسؤلين عن اهدار ثروات الليبيين للجنائية الدولية واصدار امر قبض على فائز السراق والصديق الكبير فورا

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