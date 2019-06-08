العليقي: منظمة الصحة العالمية تسعى لتحسين الظروف الصحية للمهاجرين

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، اليوم، إن مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين في طرابلس تعج بالمرضى، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف العليقي في تصريح لقناة ليبيا، أن منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، تسعى لاتخاذ تدابير صحية للوقوف على أوضاع المهاجرين وظروفهم الصحية، وتقديم العلاجات المطلوبة لهم، لافتا إلى أن المنظمة ستقدم تقارير وافية حول أوضاع المحتجزين الصحية في مراكز إيواء المهاجرين التي تديرها قوات تابعة لحكومة الوفاق.

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