تنطلق بقاعة “وهبي البوري” بمركز الثقافي بنغازي، الأحد، دورة تدريبية تخصصية في مجال الإعلام الرياضي تحت شعار “نرتقي بإعلام رياضي هادف وبنّاء”.

وتنظم الدورة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، بالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة بنغازي، بالتعاون مع نخبة من أساتذة كلية الإعلام ومن المختصين في الإعلام الرياضي.

