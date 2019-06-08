المعداني: الرئاسي تناسى معاناة أصحاب البيوت المدمرة بسرت

عبر عميد بلدية سرت مختار المعداني، عن استيائة للغموض والتأخير من قبل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، والحكومة بملف التعويضات المالية لاصحاب المساكن المدمرة بسرت جراء حرب سنة 2016 وتناسى معاناتهم فى ظل ارتفاع الاسعار للايجارات.

وقال عميد سرت فى تصريح صحفي، إنه كان من المفترض المجلس الرئاسى ان يضع حلول واقعية لهذا الملف الذى طال أربعة سنوات حيث أن اصحاب هذه المساكن الذين يفوق عددهم 3000 أسرة ولم يقدم الرئاسى ولا الحكومة أى مبالغ مالية لهم رغم الوعود وخاصة الزيارات المتكررة للمجلس الرئاسى لمدينة سرت والمخاطبات الادارية من بلدي سرت إلى الحكومة بالخصوص.

ودعا عميد بلدية سرت مختار المعداني، رئيس المجلس الرئاسي ووزاراتى التخطيط والاسكان بالحكومة بضرورة ايجاد الحلول المناسبة لهذه العائلات.

وأشار المعداني، إلى أن كل الاجراءات الفنية والادارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجود بطاولة الرئاسى ووزارة الاسكان وجهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق مند شهور وعقب صدور القرار رقم 661 لسنة 2018 بشان حصر المساكن المتضررة بسرت والصادر من الرئاسى بالخصوص، إلا أنه لم يتم تقديم أي مبالغ او تسهيلات.

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