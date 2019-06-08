اخبار ليبيا الان

المعداني: الرئاسي تناسى معاناة أصحاب البيوت المدمرة بسرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبر عميد بلدية سرت مختار المعداني،  عن استيائة  للغموض والتأخير من قبل  رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، والحكومة  بملف  التعويضات المالية لاصحاب المساكن المدمرة بسرت جراء حرب  سنة 2016   وتناسى معاناتهم فى ظل ارتفاع الاسعار  للايجارات.

وقال عميد سرت فى  تصريح صحفي، إنه كان من المفترض المجلس الرئاسى ان يضع حلول واقعية لهذا الملف الذى طال أربعة سنوات  حيث أن اصحاب هذه المساكن  الذين يفوق عددهم 3000 أسرة  ولم يقدم الرئاسى ولا الحكومة أى مبالغ  مالية   لهم  رغم الوعود  وخاصة الزيارات المتكررة للمجلس الرئاسى  لمدينة سرت  والمخاطبات الادارية من بلدي سرت إلى الحكومة  بالخصوص.

ودعا  عميد بلدية سرت مختار المعداني،  رئيس المجلس الرئاسي   ووزاراتى  التخطيط والاسكان بالحكومة بضرورة ايجاد الحلول المناسبة لهذه العائلات.

وأشار المعداني، إلى أن كل  الاجراءات الفنية والادارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجود  بطاولة  الرئاسى ووزارة الاسكان  وجهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق مند شهور  وعقب صدور القرار رقم 661 لسنة 2018 بشان حصر المساكن المتضررة بسرت والصادر من الرئاسى بالخصوص، إلا أنه لم يتم تقديم أي مبالغ او تسهيلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك