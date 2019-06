نجحت شركة مليته للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في القيام بعملية اصطياد لاسترجاع أنابيب الإنتاج العالقة بالبئر CE02، المتواجد في بحر السلام أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في ليبيا.

واستمرّت العملية 24 يوما، من خلال فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليته، وذلك بالتنسيق مع عدد من الأخصّائيين الهندسيين، وفرق الإدارة بكلّ من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط.

