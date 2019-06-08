شركة الكهرباء تعلن طرح الأحمال وتشرح الأسباب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها اضطرت إلى اللجوء لبرنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة . وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء مجموعة من العوامل دفعت الشركة لطرح الأحمال منها ارتفاع درجات الحرارة والدخول في الذروة الصيفية أدى إلى زيادة الاستهلاك بسبب اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف التي تعد من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء بالإضافة إلى توقف الوحدتين الغازية الثانية والبخارية الأولى بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة مما تسبب في فقد ما قيمته 270 ميجاوات، وتوقف الوحدة الثالثة بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 90 ميجاوات بسبب عطل فني وكذلك ضعف أداء الشبكة الكهربائية نتيجة تعرض بعض الخطوط الرئيسة المهمة لنقل الطاقة بسبب الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس ما أدى إلى وجود عجز في كمية الطلب على الطاقة الكهربائية كل ذلك ا اضطرت الشركة إلى اللجوء لبرنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة .

وأكدت الشركة أنها تعمل جاهدة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين مرجحة دخول الوحدة الرابعة في محطة الخمس بقدرة 140 ميجاوات للعمل خلال اليومين القادمين وكذلك عودة الوحدة الثالثة في محطة جنوب طرابلس الغازية للخدمة الأمر الذي سيقلل من قيمة العجز الحاصل في الشبكة العامة داعية المواطنين والجهات العامة والخاصة إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

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