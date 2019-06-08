الشؤون الاجتماعية: هذه المدن ترسل قافلة مساعدات لغات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق إطلاق قافلة إغاثة مقدمة من مدن الجميل، رقدالين، زلطن والعسه لمدينة غات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن القافلة تشمل مواد غذائية ومواد تنظيف وحفاظات أطفال ومياه الشرب وغيرها موضحا أن إرسال المساعدات يأتي تضامنا من أهالي غات التي أغرقتها السيول.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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