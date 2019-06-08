عميد بلدية سرت يلوح بالتصعيد ضد الرئاسي بشأن تعويضات المساكن المدمرة

لوح عميد بلدية سرت، مختار المعداني، بإجراءات تصعيدية ضد المجلس الرئاسي، إذا لم يتخذ الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بتسييل تعويضات أصحاب المساكن التي دمرت جراء الحروب مع التنظيمات الإرهابية بالمدينة عام 2016.

وأضاف المعداني في تصريح خاص لقناة لبيا، أنه عند مراجعته للمجلس الرئاسي حول موضوع التعويضات، لم يجد أي إجابات شافية، أو أسبابا مقنعة للتأخير، في ظل استمرار معاناة نحو ثلاثة آلاف أسرة.

وقال إن الرئاسي وحكومته لم يقدم أي مبالغ مالية لتلك الأسر التي وصفها بالمنكوبة، رغم وعوده وزياراته المتكررة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجود لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ شهور.

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