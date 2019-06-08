إنقاذ 22 مهاجر شمال صبراتة

أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية إنقاذ 22 مهاجر غير شرعي، شمال صبراتة كانوا يستقلون قارب خشبي صغير. وبين المكتب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق فزان) تمكنت يوم أمس الجمعة من إنقاذ مهاجرين في منطقة حقل البوري حوالي 55 ميل شمال صبراتة كانوا يستقلون قارب خشبي صغير. وأوضح المكتب أنه جرى نقل المهاجرين الذين ينحدرون من جنسيات أفريقية مختلفة إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

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