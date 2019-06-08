إنقاذ 22 مهاجر شمال صبراتة

أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية إنقاذ 22 مهاجر غير شرعي، شمال صبراتة كانوا يستقلون قارب خشبي صغير. وبين المكتب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق فزان) تمكنت يوم أمس الجمعة من إنقاذ مهاجرين في منطقة حقل البوري حوالي 55 ميل شمال صبراتة كانوا يستقلون قارب خشبي صغير. وأوضح المكتب أنه جرى نقل المهاجرين الذين ينحدرون من جنسيات أفريقية مختلفة إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
سلامة يجدد مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم للنازحين في طرابلس
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الشؤون الاجتماعية: هذه المدن ترسل قافلة مساعدات لغات
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
إكتشف 10 معلومات عن عميد بلدية تاجوراء المستقيل
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
عميد بلدية سرت يلوح بالتصعيد ضد الرئاسي بشأن تعويضات المساكن المدمرة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك