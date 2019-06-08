الزائدي: لا يمكن ضمان نجاح أي حل سياسي بدون وجود مؤسسة عسكرية تحميه

تتواصل الاشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش والجماعات المسلحة المسيطرة على المدينة.. لقراءة المشهد في العاصمة وتحليل أبعاده التقينا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية الدكتور مصطفى الزائدي

ما موقف الحركة من اشتباكات طرابلس بين الجيش والتشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة؟

الحركة الوطنية الشعبية ترى انها معركة تطهير طرابلس من سطوة الإرهاب والمليشيات ونزع سلاحها كخطوة مهمة نحو بناء دولة مدنية أمنة مستقرة فالقوات المسلحة تنفذ إرادة الشعب الليبي، وتستجيب إلى تطلعاته نحو الأمن والاستقرار، القوات المسلحة تعرضت إلى عملية تدمير كبيرة أثناء عدوان الناتو والدول المتحالفة معه ، والتي مكّنت منظمات إرهابية ومليشيات جهوية وعصابات إجرامية، من السيطرة على ليبيا وقمع شعبها ونهب ثرواتها، لكن القوات المسلحة نجحت في إعادة بناء نفسها بقيادة المشير خليفة حفتر، ودخلت في معركة تاريخية لتطهير الوطن من الإرهاب والمليشيات ونجحت في تطهير المنطقة الشرقية والجنوبية بعد معركة شرسة استمرت ثلاثة سنوات، الأن القوات المسلحة تخوض معاركها الأخيرة بتطهير مدينة طرابلس، وتتقدم بخطى ثابتة وواثقة لإنجاز مهمتها التاريخة.

ما فرص نجاح الجيش برأيك خاصة وأن التشكيلات المسلحة تحصل على دعم من الخارج؟

المليشياتأساسا تكونت نتيجة تدخل أجنبي فج في الشأن الليبي، وتم تدريب عناصرها من قبل دول وجهات خارجية، وتمول نفسها من خلال سيطرتها على الموارد الليبية التي استحوذت عليها بسيطرتها على مؤسسات الدولة، وكذلك من دعم قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

اشتباكات طرابلس دخلت شهرها الثالث دون تحقيق نتائج تذكر ما يدفع البعض للقول أنها ستكون مدمرة للمدينة وطويلة الأمد كما حدث في بنغازي؟

من الطبيعي أن يكون أمد المعركة طويل، فالمليشيات تحصنت لسنوات في طرابلس، وتجمعت كل العصابات فيها لخوض معركتها النهائية، ولا شك انهم سيستميتون في الدفاع على مصالحهم، وللمثال فإن القوات الأمريكية والتحالف الدولي معها والجيش العراقي والحشد الشعبي احتاج لأكثر من ثلاثة سنوات لتحرير الموصل من قبضة داعش، في طرابلس لن يستغرق الأمر كل هذه المدة، لكن المعركة ستأخذ وقتها الضروري، خاصة أن تكتيكات القوات المسلحة تقوم على تجنب أذى السكان والحفاظ على المنشآت، وفي كل الأحوال القوات المسلحة تسيطر على ثلاثة أرباع طرابلس ولم يتبقى إلا وسط المدينة، فعين زارة ومطار طرابلس وخلة الفرجان وقصر بن غشير هي أجزاء واسعة جدا من مدينة طرابلس إضافة إلى منطقة النواحي الأربعة التي تشكل أكثر من ثلثي مساحة طرابلس الكبرى.

الاشتباكات أوقعت الآف القتلى والجرحى إضافة إلى نزوح 75.000 شخص ألا ترى أن تدهور الوضع الإنساني يدفع إلى إعادة النظر في حسابات المعركة؟

بالنسبة للأضرار التي لحقت بالمدنيين فهي في الواقع لازالت في حدها الادني، فالقوات المسلحة نجحت في جر المليشيات إلى ساحة معركة اخترتها هي وبها أقل كثافة سكانية بطرابلس، لكن في كل الأحوال هذه معركة واجبة ولا يمكن تجنبها فهي لم تكن اختيارية، وبالتأكيد لكل معركة ضحايا، لكنه ثمن مقبول مقارنة بالثمن الذي دفعه الوطن والناس وخاصة سكان طرابلس من جراء سيطرة المليشيات على البلاد .

البعض يرى أن دخول الجيش لطرابلس قطع الطريق أمام الملتقى الجامع الذي كان يحظى بدعم مختلف الأطراف؟ فما رأيك؟

أرى أن حالة الغموض التي صاحبت الإعداد للملتقى الجامع ولدت ارتياب لدي كثير من الليبيين حول أهدافه الحقيقية، بالرغم من محاولات بناء حالة وهمية وهالة حوله، فلا يُعقل أن ينجح مؤتمر لم يعرف موضوعه ولا من سيشارك فيه حتى أسبوع قبل انعقاده، وعرف فقط موقع الاجتماع وعدد المشاركين، أن ينجح في وضع حل يمكن أن يكون مقبولا لأزمة أستمرت ثماني سنوات اتسمت بالفوضى وحكم المليشيات وانتشار الإرهاب والجريمة، حوار الصخيرات الذي أستمر سنتين فشل فشلا ذريعا في الترتيب لمرحلة انتقالية تقود إلى بناء دولة مستقرة فما بالك بمؤتمر غامضكما انه من المنطقي أن تتحدد الأطراف التي ستشارك في المؤتمر أولا، وان تستشار في جدول أعماله، ومن البديهي أن تعين من يمثلها في المؤتمر، لكن هذا لم يحصل.

ما حدث أن البعثة أوكلت من الباطن أى جهة أخرى تسمى مركز الحوار الإنساني أن تقوم بتجميع أراء الليبيين وتحديد المشاركين في المؤتمر، وشكلت فريقا سريا من بعض الليبيين لوضع قوائم المشاركين في المؤتمر تستند فقط إلى تأييدهم الأعمى لما قد تقوله البعثة ومركز الحوار وبالنسبة لنا كل التنظيمات المتكونة من قيادات وكوادر ومؤيدي النظام الجماهيري، ابلغنا البعثة مرارا بوجهة نظرنا، التي ملخصها أن يكون المؤتمر تأسيسيا، وأن يتناول بالنقاش قضايا جوهرية تتعلق بإدارة مرحلة تمهيدية قصيرة، ويضع أسس بناء الدولة الليبية الجديدة، وان تحضره الأطراف الليبية الفاعلة والتي حددناها في المؤسسات الناتجة بعد فبراير، والمؤسسات التي كانت قائمة قبل فبراير، والقوات المسلحة، والقبائل الليبية، والنخب من مثقفين ورجال دين ورجال أعمال ونقابيين ومحامين واكاديميين وغيرهم وطالبنا أن تحدد الأطراف من يمثلها في المؤتمر لكى تلتزم بنتائجهفالحقيقة المرة أن دائرة الشكوك حول المؤتمر اتسعت وتحولت إلى مخاوف من كونه كان وسيلة لاستمرار الوضع على ما هو عليه فلا يمكن التفكير في حل سياسي والسلاح منتشر بأيادي مليشياويين عابثين.

ما رأيك في العبارة التي ترددها مختلف الدول “الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا”؟

هذا كلام صحيح، لكن من التعسف سحبه على العملية العسكرية الجارية، فليس من أهداف القوات المسلحة فرض حل سياسي في ليبيا، بل نزع سلاح المليشيات المتصارعة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية وطنية تنتج حل يتوافق عليه الليبيون بعيدا عن ضغوطات السلاح، لا يمكن ضمان نجاح أي حل سياسي بدون وجود مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية تحميه وترعاه.

كيف تنظر إلى وقوع عمليات إرهابية في الجنوب بالتزامن مع تقدم الجيش في طرابلس؟

من غير المتصور أن يقضى كليا على الإرهاب بمجرد سيطرة الجيش على طرابلس فهذا كلام غير واقعي، هدف القوات المسلحة القضاء على التنظيمات الإرهابية، والحيلولة دون ان تكون ليبيا قاعدة لهم وبيت مال يمولهم وملاذ للإرهابيين من كل العالم بها فالعمليات الإرهابية مستمرة في فرنسا وبلجيكيا ومصر وباكستان وغيرها بالرغم من وجود جيوش وأجهزة أمن قوية لكن لاشك أن السيطرة على طرابلس ستضعف الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والدولى.

ما السيناريوهات المتوقعة في حال نجح الجيش وما السيناريو الآخر في حال فشل؟

الليبيون في غالبيتهم الساحقة يدعمون القوات المسلحة ويؤيدونها، فمنتسبيها من جنود وضباط هم أبنائهم، ولا يمكن التفكير في إمكانية انتصار المليشيات التي تفتقد إلى الحاضنة الشعبية والتي تتمترس فقط خلف السلاح وتعتمد على تأييد تركيا وقطر والتنظيم الدولي للإخوان، المعركة انطلقت وستنتهي بالقضاء على المليشيات والإرهاب، عندئذ سيكون الطريق مفتوح أمام حل سياسي يتوافق عليه الليبيون، الحقيقية التي قد لا يدركها من لا يعرفون الوضع الليبي، أن الأزمة الليبية لا جذور لها في ليبيا، فلا توجد مشاكل جوهرية بين الليبيين لا قبلية ولا ايديولوجية ، الليبيون في اغلبهم من قبيلة بني سليم ومذهبهم مالكي، ولا توجد أحزاب قد تسبب صراعات أيديولوجية، لذلك نحن على ثقة من سهولة الوصول إلى حل توافقي في وقت قصير جدا،الليبيون متفقون على طي هذه الصفحات السوداء من التاريخ الليبي والإنطلاق الجماعي لبناء ليبيا جديدة لكل الليبيين.

ما الكلمة الأخيرة التي تقولها لنا؟

أوجه نداء إلى الشباب المغرر بهم في صفوف المليشيات، ليعلموا أن المعركة في لحظاتها الأخيرة وعليهم العودة إلى أحضان شعبهم، وان لا يستمعوا إلى وسوسات الإخوان بأنهم سيلاحقون ويعاقبون ، المعركة ليست معهم بل مع الإرهابيين والمافيات والقيادات العميلة الفاسدة كما أوجه دعوة لكل النخب الليبية بضرورة انطلاق العمل من أجل رسم معالم الدولة الليبية الجديدة ووضع أسس المصالحة المجتمعية الشاملة، وإعداد الخطط لمحو أثار سنوات سيطرة الإخوان الذي عبثوا بكل شئ في ليبيا، ومحاولاتهم تمزيق اللحمة الوطنية الليبية وتشويه التاريخ الليبي وتزوير الأحداث التحية للقوات المسلحة وقيادتها الشجاعة، والمجد للشهداء الأبرار وادعو الله بان يمن بالشفاء على الجرحى.

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