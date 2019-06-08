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مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سلم أحد المواطنين قطعة أثرية إلى جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الشرقية في مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد.

وقال مدير إدارة فروع الجهاز بالمنطقة الشرقية، العقيد فوزي عبدالونيس في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن المواطن ميلود عيسى ونجله الجالي، عثرا على قطعة أثرية أثناء تجولهم وهي عبارة عن رأس تمثال للمؤلهة «ديمتري» تعود للعصر الإغريقي، فتوجها بها إلى المقر لتسليمها.

وأكد عبدالونيس استلام القطعة الأثرية بمحضر رسمي موقع من المواطن وإدارة فروع الجهاز وبحضور مراقبة آثار شحات، مقدمًا كل الشكر والتقدير للمواطن المثالي ونجله لحرصهم على حفظ وصون آثار ليبيا من النهب والسرقة والتهريب.

مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات

مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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