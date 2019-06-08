أكبر منظمة حقوقية في تونس تحذر من أزمة لاجئين على الحدود مع ليبيا

حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أزمة لاجئين على المناطق الحدودية مع ليبيا بسبب ما وصفته بغياب سياسة وطنية وإقليمية واضحة تجاه تحديات توافد المهاجرين على البلاد.

وطالبت الرابطة التونسية وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد في بيان لها، اليوم السبت، الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة بوادر هذه الأزمة وممارسة حقها السيادي في حماية الحدود التونسية من عمليات اجتياز الحدود غير القانونية والممنهجة من قبل الوافدين، ومن يقوم بإدخالهم خلسة إلى أرض الوطن.

وطالبت المنظمة الحكومة التونسية بـ«توضيح تعهداتها والتزاماتها الإقليمية بهذا الخصوص»، مشيرة إلى «وجود وضعيات إنسانية متردية لبعض اللاجئين على غرار العالقين بإحدى البواخر قبالة سواحل جرجيس (من محافظة مدنين)».

وشددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على «ضرورة فتح مراكز الإيواء في المحافظات الأخرى لمجابهة الاكتظاظ الكبير»، لافتة إلى عدم قدرة محافظة مدنين على استيعاب المزيد من الوافدين.

وتتوقع الأمم المتحدة تدفق 25 ألف لاجىء محتمل من ليبيا إلى تونس بسبب الحرب في طرابلس، في وقت زار وفد من منظمة الصحة العالمية ذهيبة ورمادة خلال الفترة الماضية لمعاينة المؤسسات الصحية ومدى جاهزيتها لاستقبال المصابين والمرضى وتحديد النواقص المسجلة.

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