مجلس الدولة: لجنة أوروبية تصل طرابلس اليوم

تصل مساء اليوم السبت لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى إلى مدينة طرابلس لعقد مجموعة من اللقاءات الموسعة مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وعمداء البلديات والأحزاب السياسية وجهات وشخصيات أخرى. وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللجنة التي تزور طرابلس بدعوة من مجلس الدولة ستقوم بجولات ميدانية للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية وما تشهده من اشتباكات. وأوضح مجلس الدولة أن اللجنة تضم عددا كبيرا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، ومراسلي قنوات ووسائل إعلام أوروبية.

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