إكتشف 10 معلومات عن أول وزير للبترول في ليبيا

1) هو فؤاد حسين الكعبازي سياسي، وأديب، ورسام ليبي. وهو أول وزير للبترول في ليبيا ولد في المدينة القديمة في طرابلس في 20 أغسطس 1920، وتوفي في 14 مايو 2012 عن 91 عاما 2) تولى والده تدريسه، كما درس في كتاتيب المدينة (مدراس تحفيظ القرآن) ثم درس في المدارس الإيطالية.3) من وظائفه الحكومية ناظر الأشغال 1953، ونائب مدير وكالة التنمية والاستقرار 1956، ورئيس مجلس إدارة الإذتعة الليبية 1960

4) اهتم بالتصوير الفوتوغرافي، وبالرسم الساخر (كاريكاتير)،كما صمم مجموعة من الطوابع منها مجموعة حول جسر وادي الكوف.

5) أصدر مع الأستاذ محمد العجيلي عام 1946 مجلة باسم “المرآة”، وهي أدبية رياضية فكاهية، تعنى بالرسوم الساخرة لكنها توقفت بعد عشرة أعداد.

6) أجاد اللغات الإيطالية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والتركية، إلى جانب اللغة العربية، وقد كتب الشعر بالإيطالية، والإنجليزية.7) أصبح وزير دولة في حكومة محمد عثمان الصيد في أكتوبر 1960، ثم أصبح أول وزير لوزارة البترول بعد إنشاءها، حيث تولاها في 3 مايو 1961 (في عهد الصيد أيضاً)، وفي عهده صدرت ليبيا أول شحنة نفط في أكتوبر 1961، وظل في هذا المنصب حتى يناير 1962.

8) عاد للوزارة مرة أخرى في حكومتي محمود المنتصر، وحسين مازق في مارس 1964 حتى أبريل 1967

9) أصبح سفير ليبيا إلى الفاتيكان ما بين 1998-2003 10) له عدد من المؤلفات منها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإيطالية.

“مختارات من الشعر العالمي المعاصر”، دار موندادوري-ميلانو، 1962

” قراءات في الشعر العالمي “، منشورات الدار العربية للكتاب 1984.

“ألحان عربية على أوتار من الغرب” ، بيروت، 1967.

ديوان شعري باللغة الإيطالية بعنوان “ليبيتكو” نال بها جائزة مدينة ريجيو كالابريا للشعر المؤلف من غير الإيطاليين عام 1981.

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