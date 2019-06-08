بلدي سرت يهدد حكومة الوفاق

العنوان_سرت

هدد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الرئاسي، إذا لم يصرف تعويضات أصحاب المساكن التي دمرت جراء الحروب مع التنظيمات الإرهابية بالمدينة عام 2016.

وأضاف المعداني في تصريح تلفزيوني أنه عند مراجعته للمجلس الرئاسي حول موضوع التعويضات، لم يجد أي إجابات شافية، أو أسباب مقنعة للتأخير، في ظل استمرار معاناة نحو ثلاثة آلاف أسرة.

وقال إن الرئاسي وحكومته لم يقدم أي مبالغ مالية لتلك الأسر التي وصفها بالمنكوبة، رغم وعوده وزياراته المتكررة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجود لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ شهور.

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